In de Haagdam op de grens van Temse en Bazel is woensdag in de late avond een hoeve grotendeels uitgebrand. Om iets na 23 uur werd de alleenstaande bejaarde bewoner gewekt door een rookmelder. Op dat moment stond het plafond rondom de schouw in de living al in brand. De man verwittigde in paniek zijn dochter die op haar beurt de hulpdiensten belde. Toen die niet veel later aankwamen was de brand al uitslaand. De 84-jarige man kon wel ontkomen en heeft zijn leven waarschijnlijk aan de rookmelder te danken. Hij werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. De woning liep zware schade op en is onbewoonbaar. De brandweer had heel wat werk om het vuur onder controle te krijgen. Gezien het om een oude hoeve ging was er heel wat hout in het gebouw verwerkt wat een gretige prooi vormde voor de vlammen.