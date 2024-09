Niet lang na het tragische ongeval op de Dender, viel er in Aalst dus nog een dode. Bij een appartementsbrand in de Geraardsbergse-straat. De korte, maar zeer hevige brand, ontstond op de bovenste verdieping van het appartement. De vlammen sloegen al snel uit de woning. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.