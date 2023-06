Doctoraatsstudent Enes Lievens (26) uit Gent kroont zich in Stekene tot Sterkste Man van Vlaanderen

De 26-jarige Gentenaar Enes Lievens mag zich één jaar lang de Sterkste Man van Vlaanderen noemen. Gisteren behaalde hij die titel in Stekene na het afleggen van verschillende loodzware proeven. En dat in een loden hitte van 32 graden. Een tractor trekken, ballen van 150 kilogram tillen, een auto opheffen. Om de titel in de wacht te slepen, moest Enes stevig uit zijn pijp komen. In september zal Enes proberen om ook de Belgische titel te pakken in Sint-Niklaas.