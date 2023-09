Dochter en vriend blijven in de cel na dood 73-jarige vrouw in Geraardsbergen

In het onderzoek naar het verdacht overlijden van een 73-jarige vrouw in Geraardsbergen vorige week, blijven de 46-jarige dochter van de overleden vrouw en haar 54-jarige vriend in de cel. Dat heeft de raadkamer in Oudenaarde beslist. Het lichaam van de 73-jarige vrouw werd begin vorige week aangetroffen in een woning in de Steenstraat. Het parket startte een onderzoek naar mogelijke verwaarlozing, met de dood tot gevolg. Volgens buren was er in het rijhuis ook geregeld sprake van intrafamiliaal geweld. Het parket en de advocaat van een van de twee verdachten geven in het belang van het onderzoek geen commentaar.