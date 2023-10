DNA-onderzoek bewijst: géén wolf aan het werk in het Waasland

In Wieze bij Lebbeke staat het bekende landhuis De Olmen te koop. Het landhuis was bijna honderd jaar lang in het bezit van de familie Callebaut, die later in de chocoladebusiness stapte. De bekende art-decovilla is beschermd erfgoed, maar zoekt nu dus een nieuwe eigenaar. Voor het landhuis, de paardenstallen en de drie hectare grond moet wel minstens 2,1 miljoen euro op tafel worden gelegd.