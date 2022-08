Struikelstenen in Sint-Niklaas herdenken burgerslachtoffers uit WO II

De brandweer van Wichelen is gisteravond opnieuw moeten uitrukken om tientallen dode eenden uit het water te halen aan de sluis in natuurgebied Bergenmeersen. Oorzaak is botulisme, een vergiftiging waardoor de dieren verlamd raken en uiteindelijk sterven. De voorbije dagen spoelden er in de Bergenmeersen al heel wat dode eenden aan. Ook vorige week had de brandweer er al een tiental uit het water gehaald. Er zijn toen stalen afgeleverd bij het vogelopvangcentrum voor onderzoek op vogelgriep. Maar de doodsoorzaak bleek dus botulisme te zijn. De kadavers worden afgevoerd naar het verwerkingsbederijf Rendac in Denderleeuw. De brandweer had de nodige bescherming aangetrokken omdat botulisme ook gevaarlijk is voor de mens. Het is ook geen eenvoudige klus om de dieren uit het water te vissen, want de brandweermannen moeten rekening houden met de getijden op de Schelde. Het is wel heel belangrijk voor de bestrijding van botulisme dat de dode dieren uit het water worden gehaald, zodat ze geen andere dieren kunnen besmetten.