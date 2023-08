DJ Icon uit Sint-Lievens-Houtem draait set op de jetski en vestigt daarmee mogelijk een wereldrecord

Donderdagavond was het in Haaltert de laatste TV Oost Vertelling van dit zomerseizoen. An Nelissen had de eer om onze kijkers uit te zwaaien. Na een pauze van vijf jaar is de Antwerpse comédienne helemaal terug. Het publiek genoot met volle teugen van haar comeback. Een comeback met moppen over godsdienst, en dat in een kerk.