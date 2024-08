Dj-duo Goe Vur In Den Otto viert tiende doortocht op Lokerse Feesten met tattoo

Ook altijd present op de metaldag: Goe Vur In Den Otto. Het Antwerpse dj-duo draait traditioneel plaatjes tussen de optredens op het hoofdpodium. Daarnaast stellen Jan Vermeerbergen en Pieter-Jan Symons ook altijd een grote en gedurfde rider op. Voor wie het niet moest weten: een rider is een verlanglijstje voor in de kleedkamer. Zo hadden de dj's dit jaar een tattoo gevraagd. En daarvoor zakte tattoo-artiest Jos uit Berlare af naar Lokeren, om Pieter-Jan Symons een aandenken te geven aan zijn tiende doortocht op de Lokerse Feesten. Het duo stopt er trouwens mee, maar dus niet vooraleer ze op hun favoriete festival nog eens het beste van zichzelf gaven.