We starten ons nieuws vandaag met dé stunt van het weekend. De fantastische zege van Thomas De Gendt in de Ronde van Frankrijk. De Gendt verbaasde gisteren nog maar eens de hele wielerwereld. Na maar liefst 200 aanvalskilometers reed hij als eerste over de finish in Saint-Etienne. Ook bij de familie van Thomas dringt het stilaan door dat dit echt wel een unieke prestatie was. Mama Rosine geloofde gisteren gisteren eigenlijk nooit echt in een ritzege voor haar zoon, maar zat de laatste kilometers toch voor het televisiescherm gekluisterd. Met tranen in haar ogen zag Thomas wielergeschiedenis schrijven.