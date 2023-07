An is lang niet het eerste slachtoffer van een aanrijding op het jaagpad. Vlaanderen telt meer dan 2.000 kilometer aan jaagpaden en dijkwegen. Daarop gebeuren ieder jaar tientallen ongevallen. Maar ook op een jaagpad gelden verkeersregels. Zo is er bijvoorbeeld een snelheidsbeperking van dertig kilometer per uur en mogen de verschillende weggebruikers elkaar niet hinderen of in gevaar brengen.