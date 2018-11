Dit zijn de sterrenrestaurants in onze regio

En wie graag eens uit gaat eten, spitst nu best de oren. Want de nieuwe editie van de Michelingids is gisteren voorgesteld. Nieuwe sterren krijgen de restaurants in onze regio er niet bij. Enkel adressen met één ster, dus. En dat zijn restaurant Kelderman en 't Overhamme in Aalst, Hof Ter Eycken in Ninove, 't Truffeltje in Dendermonde, Hofke van Bazel in Bazel en 't Korennaer in Nieuwkerken. Twee restaurants verliezen hun ster, namelijk restaurant De Verborgen Tuin in Waasmunster en Herbert Robbrecht in Vrasene. Onze provincie scoort matig, met in totaal 18 sterrenzaken. De culinaire parel van ons land ligt wel in Oost-Vlaanderen. Dat blijft Het Hof van Cleve van Peter Goossens in Kruishoutem met 3 sterren.