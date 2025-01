Dit zijn de eerste beelden van Radja Nainggolan op Daknam

Radja Nainggolan is zopas begonnen aan zijn eerste training bij zijn nieuwe werkgever KSC Lokeren Temse. Goed ingeduffeld verscheen hij op het oefenterrein van Daknam. Tijdens de loopoefeningen en opwarming oogde hij alvast zeer enthousiast. Straks om 12u geeft hij samen met de club meer uitleg over zijn transfer. Volg alle updates via onze website tvoost.be, en kijk vanavond naar het TV Oost Nieuws om 18u30.