Dit weekend zware hinder verwacht door afgesloten Kennedytunnel

Wie tijdens het paasweekend via de E17 richting Antwerpen wil rijden, die houdt best rekening met mogelijk zware verkeershinder. Want de Kennedytunnel onder de Schelde zal volledig worden afgesloten, vanaf vrijdagavond 21u tot maandagochtend 5u. Er worden herstellingen uitgevoerd aan twee dwarsgoten die over de hele breedte van de rijbaan liggen. De goten zijn er om te voorkomen dat de tunnel bij hevige regenval onder water zou lopen. Antwerpen zal dan via de snelweg enkel nog te bereiken zijn via de E34, met risico op ellenlange files. De Liefkenshoektunnel zal tijdens de werken wel tolvrij zijn.