Nu zaterdag verschijnt één van de meest iconische Nederlandstalige nummers als single op vinyl: "Tim" van Wim De Craene. Het nummer uit de jaren 70 stond tot nu alleen maar op een langspeelplaat. De Craene, die deze week precies 29 jaar geleden overleed, bracht het grootste deel van zijn leven door in Wetteren. Zijn zoon Ramses, over wie "Tim" gaat, is in de wolken dat het nummer eindelijk als single uitkomt.