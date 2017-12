Dit weekend is het weer Verkeersveilige Nacht in Oost-Vlaanderen

En we blijven nog even op het spoor. De lokale fractie van Open Vld Beveren vraagt om meer treinen te laten stoppen in het station van de gemeente.Concreet wil de partij een tweede IC-trein laten stoppen elk uur. Momenteel stopt er maar één IC-trein én een stoptrein. In de spits komen daar nog enkele P-treinen bij, maar dat is volgens Open Vld veel te weinig. Gemeenteraadslid Luc Maes schreef daarom een brief naar federaal minister van mobiliteit François Bellot. Door meer op de trein in te zetten hoopt hij ook iets te doen aan de verkeerschaos rond Beveren.