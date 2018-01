Mobiliteit en Verkeer Dit jaar nog starten de werken aan een fietsersbrug over de E34

Het is nu helemaal rond. Dit jaar starten de werken aan de langverwachte fietsersbrug over de E34 in Beveren. De nieuwe brug moet ervoor zorgen dat fietsers veilig de expresweg kunnen kruisen. Want een veilige fietsverbinding van de ene naar de andere kant is er nog niet in de omgeving. De nieuwe fietsersbrug komt tussen Melsele en Kallo en wordt aan de bestaande spoorwegbrug vastgemaakt. De fietsersbrug maakt trouwens deel uit van een groter project dat alle 'missing links' wil wegwerken. Zo maakt ook de nieuwe veersteiger aan Fort Liefkenshoek deel uit van de plannen.