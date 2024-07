Dit jaar al aan 17 mensen de toegang ontzegd aan zwembad Olympos in Dendermonde

In Dendermonde heeft de sportdienst dit jaar tot nu toe al aan 17 mensen de toegang ontzegd aan het gemeentelijk zwembad. Vorig jaar waren dat er 10 op het hele jaar. Ook dit jaar voorziet de sportdienst voldoende redders om een oogje in het zeil te houden en de rust te bewaren. Wie zich niet aan de regels houdt, voor overlast zorgt of de instructies van de redders niet volgt, die riskeert om uit het zwembad gezet te worden en een toegangsverbod te krijgen voor een periode van 3 maanden tot 1 jaar. De sportdienst werkt hiervoor samen met de lokale politie. Die heeft dit jaar dus al 17 toegangsverboden verstuurd voor het zwembad Olympos,. De stad schrijft die stijging vooral toe aan de betere inburgering van het systeem bij de redders.