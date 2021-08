Dit jaar al 19 dodelijke slachtoffers in het Oost-Vlaamse verkeer

In de Vijverputstraat, op de grens van Nieuwerkerken en Haaltert, is gisteravond een motorrijder zwaargewond geraakt na een frontale aanrijding met een auto. De motorrijder werd zo'n 20 meter ver weggeslingerd. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis, net als een vrouw die in shock was na het ongeval. De motorrijder had vermoedelijk een geparkeerd voertuig ingehaald, waarna hij een tegenligger niet meer had kunnen ontwijken.