Disco opnieuw open: "Iedereen is gelukkig, het is één groot feest!"

Levensloop Beveren gaat dit jaar weer door op 16 en 17 oktober. De organisatie zet zich in voor mensen die vechten tegen kanker of kanker overwonnen hebben, de zogenaamde vechters. Omdat het enkele maanden geleden nog niet zeker was welke coronamaatregelen er in deze periode zouden gelden, heeft de organisatie beslist om het dit jaar iéts anders aan te pakken. Op het atletiekterrein in Beveren zal er nog altijd een zogenoemde Meet & Greet zijn. Er komt ook een kinderdorp, een podium met animatie en een kaarsenceremonie. Maar er zal niet langer 24 uur op 24 gelopen en gewandeld worden. In de plaats daarvan komen er nu sneukeltochten op zaterdag en zondag. Mét versnaperingen op de verschillende stops. Inschrijven hiervoor kan via de website van Levensloop. Er is een kort parcours van 6 kilometer en een lang parcours van 17 kilometer. Er zijn ook twee fietstochten, een van 17 en en een van 45 kilometer.