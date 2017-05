Goed nieuws voor de supporters van Eendracht Aalst. Wie geen tickets heeft voor de beslissende eindrondewedstrijd in Luik zondag, kan de finale op groot scherm volgen in het Pierre Cornelisstadion. En daarbovenop zijn er nu 270 tickets voor de wedstrijd in Luik, waar er aanvankelijk maar 150 tickets waren voorzien voor de Aalsterse supporters, omdat volgens de Luikse politie de veiligheid anders niet niet gegarandeerd kon worden. Burgemeester Christoph D'Haese is daarop gaan praten met zijn collega in Luik en heeft in extremis toch nog extra kaarten kunnen fiksen.