Dirk Huyck, voormalig voorzitter Waasland-Beveren, is raadgever bij SK Sint-Niklaas

En dan even naar het wereldkampioenschap atletiek voor atleten onder de 20 jaar. Daar kwam Andreas De Lathauwer uit Hofstade vannacht in actie in het kogelstoten. De Lathauwer eindigde uiteindelijk als 11de in de finale. Met een worp van 17 meter 69 bleef hij wel wat onder zijn persoonlijk record. De overwinning was voor een Amerikaan. Donderdag komt De Lathauwer nog in actie in het discuswerpen, net als Merel Maes uit Haasdonk, in het hoogspringen.