Dirk Cordeel in prominentengalerij van Voka Antwerpen-Waasland

De verkoop van de gronden van het nog te bouwen industrieterrein E17/4 langs de snelweg in Lokeren is nu al een groot succes. Al bijna de helft van de oppervlakte is gereserveerd en dat terwijl de eerste spadesteek pas voor over twee jaar zal zijn. Dat het industrieterrein erg in trek is, is goed voor de stadskas én voor de werkgelegenheid in de streek. Want volgens het stadsbestuur komen er op die manier zo'n 1000 jobs bij.