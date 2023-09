Dirk Abbeloos (Wanted Law Dendermonde): "Het is nu aan de ondernemingsrechtbank in Gent om een curator aan te stellen in de zaak rond Bouwgroep De Winter"

In het Torensveld in Hofstade is deze ochtend een bestelwagen volledig in de vlammen opgegaan. Het voertuig stond geparkeerd, terwijl de eigenaar ter plaatse de schouw van een woning ging nakijken. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk, maar van het voertuig blijft alvast niets meer over. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig al in lichterlaaie en viel er niets meer te redden. De brand zelf was snel geblust, maar de wagen is volledig verloren. Ook een deel van de haag van de woning ging in vlammen op, maar verdere schade kon vermeden worden. Wat de oorzaak is van de brand is niet duidelijk, maar het gaat zeker om een accidentele brand. Buren probeerden de brand zelf nog te blussen, maar dat was onmogelijk.