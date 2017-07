Directrice: "Ongegronde klachten om mijn reputatie te bekladden"

Het polderdorp Doel bij Beveren is 's nachts in het weekend de place to be voor heel wat Nederlandse jongeren. Dat heeft een ploeg van onze redactie afgelopen nacht zelf kunnen vaststellen. De jongeren komen er rondhangen en kabaal maken. Ze gaan ook binnen in de huizen, en sommigen kunnen het niet laten om dingen te vernielen. In de nacht van donderdag op vrijdag werd er nog brand gesticht. De gemeente Beveren nam al verschillende maatregelen, maar voor de politie is het heel moeilijk om de situatie onder controle te houden.