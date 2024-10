Directie Barry Callebaut in Wieze houdt vast aan 500 ontslagen

Bij chocolademaker Barry Callebaut zijn de onderhandelingen over de aangekondigde ontslagen stopgezet. De vakbonden hadden gehoopt om het aantal ontslagen terug te dringen, maar de directie houdt vast aan het besparingsplan. Want Callebaut wil de chocoladeproductie vereenvoudigen en digitaliseren. In Lokeren en in Wieze gaat het samen om 311 jobs die verloren gaan. Bij de arbeiders zullen er geen gedwongen ontslagen vallen, zegt de liberale vakbond ACLVB. Maar wel bij de bedienden en de kaderleden. De vakbonden onderhandelen nu verder met de directie over een sociaal plan voor de getroffen werknemers.