Directeurs basisonderwijs melden zich ziek uit protest tegen werkdruk

Kinderen moeten van kleins af aan beseffen dat huisdieren houden niet altijd een makkelijke klus is, en dat er als gevolg daarvan nog teveel dieren worden gedumpt. Dat is de boodschap van 'Dier in de Klas, een actie waarmee de vzw Dier in de Kou langs de scholen gaat. En in basisschool Reynaert in Kruibeke mochten ze vanmorgen de spits afbijten.