Directeur Marc (61) krijgt optocht cadeau als afscheid: "De school is 50 jaar van mijn leven"

In Sint-Niklaas is vandaag de eerste steen gelegd van de allereerste Freinetcampus van Vlaanderen. Door de bouw van het schoolgebouw kan je in Sint-Niklaas van je twee en een half jaar tot je achttien jaar Freinetonderwijs volgen. Een volledige basis- en secundaire schoolopleiding dus op één locatie. De nieuwe campus aan het Maczekpark is een initiatief van basisschool De Ark en de scholen Villa Da Vinci en Casa Da Vinci. De scholen vallen onder dat Freinetnetwerk en hebben nood aan meer capaciteit. De instellingen zijn op een korte tijd heel snel gegroeid en moeten plaatsen bijmaken. Dat deden ze tijdelijk door het installeren van containerklassen, maar nu wordt er eindelijk werk gemaakt van een nieuwe campus. In de nieuwe Freinetcampus is er plaats voor 350 leerlingen.