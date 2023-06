Directeur Marc (61) krijgt optocht cadeau als afscheid: "De school is 50 jaar van mijn leven"

Op deze laatste dag van het schooljaar hebben de leerkrachten hun leerlingen uitgezwaaid, en ze een fijne vakantie toegewenst. Voor sommigen was het een definitief afscheid, omdat ze met pensioen gaan. Zoals directeur Marc Van de Vyver van basisschool De Toren in Melsele. Een bijzondere directeur, want Marc bracht een goede 50 jaar van zijn leven door op de school. Hij zat er zelf achter de schoolbanken, gaf er les, en werd 25 jaar geleden directeur. En dan mag een afscheid wel eens wat meer zijn.