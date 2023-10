Dinsdag starten in Dendermonde grote saneringswerken aan Mechelse Poort

Het verkeer dat op de E34 van Antwerpen naar de kust reed, heeft deze namiddag zware hinder ondervonden na een dodelijk ongeval in Wachtebeke. Bij dat ongeval is een man om het leven gekomen. Hij was op slag dood. De auto van het slachtoffer werd een honderdtal meter voorbij het levenloze lichaam aangetroffen in de gracht. De E34 werd volledig afgesloten. Daardoor stond er een file tot in Stekene. Het verkeer richting kust moest in Moerbeke de expresweg verlaten en in Zelzate er weer op rijden.