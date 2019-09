Dieven met 'zwaar geschut' breken in op recreatiedomein De Ster, park 's ochtends gesloten

En tot zover de eerste schooldag. Provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas heeft dieven over de vloer gekregen. De schade is aanzienlijk, want de inbrekers hebben het zwaar geschut ingezet. Zo erg zelfs dat het domein deze ochtend gesloten bleef. Wat er juist gebeurd is of wat er is gestolen, willen ze bij De Ster nog niet zeggen. Later op de dag ging het domein weer open. Bezoekers mochten door de overlast gratis binnen.