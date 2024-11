Materiaal stelen van de politie, het lijkt absurd, maar toch gebeurt het. In Aalst is de politie op zoek naar de dief van een mobiele flitscamera, die langs de kant van de weg stond. Als die dief op die manier probeerde om een snelheidsboete te ontlopen, dan is hij eraan voor de moeite. Want elke overtreding zit meteen in de database, zegt de politie. Het apparaat heeft trouwens een paar tienduizenden euro's gekost.