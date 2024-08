Dieven gaan aan de haal met 12.000 euro: Bij het vluchten, gooien ze nog een kushandje naar camera"

Restaurant Keysershof in Sinaai bij Sint-Niklaas heeft afgelopen weekend inbrekers over de vloer gehad. Die zijn aan de haal gegaan met een kluis waarin zo'n 12.000 euro zat. Op camerabeelden is te zien hoe ze via het dak en een raam binnengeraken. Eens binnen, breken ze de kasten en deuren open. Op diezelfde beelden is ook te zien dat ze bij het vertrekken nog even zwaaien en een kushand gooien naar de bewakingscamera.