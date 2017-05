Wat is nu de toekomst? Eén ding staat vast: de Vlaamse overheid is niet van plan om de uitbreiding van de haven van Antwerpen op te geven. Er zal een nieuw plan komen voor de Linkerscheldeoever, maar niet zonder overleg met alle betrokken partijen. Voor één bepaald gebied in het hele GRUP is de bestemming wél duidelijk. Het Logistiek Park Waasland dat in Verrebroek zal komen, zal havengebied worden. De Raad van State zegt namelijk dat een bloeiende haven in een leefbare omgeving het streefdoel moet blijven. Die lijn trekt ze ook een beetje door aan de andere kant van de Schelde. Want op rechteroever zijn de plannen wel goedgekeurd.