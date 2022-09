Eendracht Aalst heeft deze namiddag eervol verloren van Westerlo. Het was pas in de verleningen dat de eersteklasser afstand kon nemen van de Ajuinen. De ontgoocheling in het zwart-witte kamp was achteraf dan ook groot, want het geloof in een stunt was er. Hier volgen de reacties van trainer Carl De Geyseleer en verdediger Andreas Burssens.