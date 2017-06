De hulpverleningszone Waasland is vier nieuwe voertuigen rijker. Het gaat over drie commandowagens en een bestelwagen voor de posten Kruibeke, Sint-Gillis-Waas en Sint-Niklaas. Het is de bedoeling om elke post in het Waasland te voorzien van een commandowagen, want die zorgt voor een beter overleg tussen politie en hulpdiensten bij zware interventies. Zo'n wagens hebben meetapparatuur, verkeerskegels en schuimblussers aan boord, en ze beschikken over een wifi-antenne. De 4 voertuigen hebben samen meer dan 230.000 euro gekost, maar die investering was broodnodig, zo klinkt het.