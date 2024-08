Dierenasiel Het Konijnenhof in Stekene is dringend op zoek naar een nieuw onderdak

Het dierenasiel Het Konijnenhof in Stekene, dat daar al tien jaar actief is, is dringend op zoek naar een nieuwe locatie. Op hun huidige locatie kunne ze niet blijven, en dus moeten ze een oplossing vinden voor de 81 konijntjes en tientallen andere dieren. De vrijwilligers zijn een crowdfunding opgestart. Ze hopen nu zelf een pand te kunnen aankopen zodat de diertjes voor altijd verzekerd zijn van een permanente thuis.