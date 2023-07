Dierenasiel Aalst trekt aan de alarmbel: "Nood aan voeding"

Ook in onze streek is op verschillende plaatsen de nationale feestdag gevierd. Op deze 21ste juli herdenken we de eedaflegging van onze eerste koning, Leopold de Eerste, precies 192 jaar geleden. Naar goede gewoonte vond er ook dit jaar een Te Deum plaats in de Sint-Martinuskerk in Aalst. Daarna trokken de Vaderlandslievende Verenigingen door de straten van de ajuinstad om bloemen neer te leggen bij verschillende monumenten die een link hebben met ons land en het koningshuis.