Dierenarts moet ziek reetje uit lijden verlossen in polders van Kruibeke

De Amerikaanse zeearend die enkele weken geleden ontsnapt is in Aalst, begeeft zich in de omgeving van Oudenaarde. De roofvogel is al verschillende keren gespot in een weide langs de gewestweg N60. Het imposante dier is zich van geen kwaad bewust en at er zelfs al een konijn. Toch wordt de zeearend best zo snel mogelijk gevangen. Omdat de eigenaar er niet in slaagt, heeft de lokale politie nu opvangcentrum SOS Wilde Dieren ingeschakeld. Maar ook zij vrezen dat het een moeilijke opgave wordt.