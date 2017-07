De Vlaamse Milieu-inspectie heeft een nieuw proces-verbaal opgesteld tegen SVK. Dat is de uitbater van de asbeststortplaats in Sint-Niklaas. Inspecteurs hebben asbestsporen gevonden op plaatsen rond de stortplaats. En daar mag zich volgens de milieuwet géén asbest bevinden. Het is de tweede keer in twee maanden tijd dat SVK de regels overtreedt. Het pv is overgemaakt aan het parket, dat wellicht een onderzoek zal openen.