Diependaele trekt 10 miljoen euro uit voor economische groei in de Denderstreek

Vlaams minister-president Matthias Diependaele gaat tien miljoen euro Vlaams en Europees geld vrijmaken om de economische groei in de Denderstreek te versterken. Via twee projectoproepen kunnen besturen en ondernemingen centen krijgen om hun economische slagkracht te versterken. De Vlaamse regering had beloofd om de Denderstreek vooruit te helpen met hun economische groei. De regio heeft het namelijk moeilijker dan andere regio's in Vlaanderen. Wie iets wil doen om ondernemen te stimuleren, wie wil samenwerken of de mobiliteit wil verbeteren, die kan daar nu geld voor vragen. Tegen de zomer moeten de dossiers ingediend worden en in oktober worden de middelen toegekend.