N-VA Zottegem trekt in oktober dan weer met een lijsttrekkersduo naar de kiezer. Vlaams formateur en titelvoerend burgemeester Matthias Diependaele staat op plek 1. Maar als hij opnieuw de kans krijgt om minister te worden in de Vlaamse regering, dan krijgt runner-up Evelien De Both de sjerp. Want dat is ook de ambitie van de Vlaams nationalisten in Zottegem: de grootste partij blijven.