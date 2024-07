Diëgo uit Aalst bakt 24u lang frieten voor kansarme kinderen

24 uur lang frieten bakken voor het goede doel, dat is wat Diëgo uit Aalst de afgelopen dagen heeft gedaan. Met z'n actie haalde Diëgo bijna 4000 euro op. Vijf procent van de verkoop van de frietjes ging naar goed doel vzw Goede Wil. Die zet zich in voor mensen in nood in Aalst. Diego wil de zieke en arme kinderen een hart onder de riem steken. Hij heeft de smaak helemaal te pakken, want volgende week doet hij het kunstje nog eens over. Hij zal dat in totaal vier keer doen.