DHC Waasmunster wint degradatietopper tegen Eynatten

En dan zakken we een reeks, naar de eerste nationale. Want daar heeft Ninove een levensbelangrijk degradatieduel gewonnen. Op het veld van Mandel United komt Ninove wel eerst op achterstand, via Geoffrey Mujangi Bia, ex-Standard onder meer. Maar Ninove knokt zich terug in de partij. Tien minuten voor tijd maakt Romero er 1-1 van. Da's dik verdiend. En diep in blessuretijd wordt het zelfs nog 1-2 via Luca Polizzi, die z'n ploeg drie heel belangrijke punten schenkt. Want Ninove springt over Hoogstraten en Rupel Boom en is weg van de rechtstreekse degradatieplaatsen.