In Kruibeke liggen de PFOS-waarden van het Scheldewater 77 keer hoger dan ze zouden mogen zijn. Dat is gebleken uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Dat zijn hallucinante cijfers, en ze zijn niet alleen in Kruibeke slecht. Zowat overal in Vlaanderen liggen de waarden te hoog, ook in andere waterlopen zoals de Durme. De VMM zegt wel dat we niet moeten panikeren. Maar zwemmen of vis eten uit die wateren doen we beter even niet.