In de Dender in Aalst hebben magneetvissers deze middag een zak met 500 kogels bovengehaald. De vondst werd gemeld aan de politie waarna onmiddellijk het zonaal duikplan van kracht ging. Een team van een vijftal duikers kwam ter plaatse om het water verder uit te kammen maar voorlopig zonder resultaat. De zak met kogels werd gevonden vlak aan de brug over de E40. De kans is groot dat de kogels van daar in het water zijn gegooid. Of de kogels gelinkt kunnen worden aan het onderzoek naar de Bende van Nijvel is nog niet duidelijk. Meer info is er voorlopig nog niet.