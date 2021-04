Deze prachtige mural langsheen het spoor in Sint-Niklaas laat je dagdromen

Net als vorig jaar zullen er ook nu in augustus geen Fonnefeesten zijn in Lokeren. Het kleine broertje van de Lokerse Feesten heeft vandaag beslist om ook de editie van dit jaar te schrappen. De organisatie heeft geen andere keuze, omdat er nog teveel onduidelijkheid is rond wat wel en niet zou kunnen deze zomer. En een festival met amper of beperkt publiek is voor de Fonnefeesten geen optie. Want het gratis festival moet het vooral hebben van de drankverkoop. Of de Lokerse Feesten zelf nog zullen plaatsvinden deze zomer is nog niet beslist.