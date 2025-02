In Lokeren werd afgelopen weekend weer lachgas achtergelaten. De stad kampt met een plaag aan gedumpte lachgasflessen. Maandelijks moet de politie honderden flessen in beslag nemen. Onder meer in natuurreservaat het Molsbroek. Het bezit en gebruik van lachgas is nochtans strafbaar. Wie betrapt wordt, riskeert een boete of zelfs celstraffen.