Deze container gaat de strijd aan met rondslingerende pizzadozen in Sint-Niklaas

Chemiebedrijf 3M uit Zwijndrecht heeft nu zelf toegegeven dat het de giftige stof FBSA loost in de Schelde. Dat bevestigt de omgevingsinspectie van het Vlaams Departement Omgeving. FBSA is een product uit de PFAS-groep, waar ook PFOS toe behoort. Het is nog niet duidelijk hoe hoog de concentraties in het Scheldewater zijn en hoe giftig de stof is. Maar van sommige PFAS-stoffen, waaronder PFOS dus, is al bekend dat ze kanker kunnen veroorzaken en het immuunsysteem kunnen aantasten. 3M heeft trouwens geen vergunning om de stof te lozen en had ook niet gemeld dat het de stof zou lozen. De omgevingsinspectie zal bekijken of er een boete moet betaald worden en zal ook zijn bevindingen overmaken aan het parket.