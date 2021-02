De politiekorpsen van Sint-Niklaas en Waasland-Noord zijn vanmorgen en gisterenavond op twee cannabisplantages gestoten in enkele leegstaande panden in Sint-Niklaas en Melsele. De plantage in de Hoveniersstraat in Sint-Niklaas werd deze voormiddag ontdekt nadat een buur rook had opgemerkt in het gebouw. Hij verwittigde de brandweer. De hulpdiensten troffen in meerdere ruimtes cannabisplanten aan. De brand is waarschijnlijk ontstaan na een kortsluiting. De straat werd een tijdlang volledig afgesloten. En in Melsele is gisteravond een plantage ontdekt in een achtergebouw van een oude bakkerij op de Grote Baan. Stroomnetbeheerder Fluvius had opgemerkt dat er elektriciteit werd afgetapt. De brandweer kwam ter plaatse en later ook het labo voor het nodige onderzoek en vaststellingen. Of er mensen zijn opgepakt, is op dit moment nog onduidelijk.