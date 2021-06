Dan keren we even terug naar gisteravond, naar de fantastische 1-0-zege van onze Rode Duivels tegen Portugal. Het was een zenuwslopende wedstrijd. De supporters zaten tot het einde op het puntje van hun stoel. Ook aan het Donkmeer in Berlare was de spanning te snijden voor het grote scherm. Maar de ontlading na het laatste fluitsignaal was immens.